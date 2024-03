Gazzetta critica Allegri: "Ricorda Mourinho che non scappava e ripartiva"

Tante critiche a Max Allegri per il gioco della Juve sconfitta a Napoli. Ecco cosa scrive a tal proposito l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante critiche a Max Allegri per il gioco della Juve sconfitta a Napoli. Ecco cosa scrive a tal proposito l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Avvilente come la Signora si sia disposta a subire nel primo tempo, paga di un possesso finale del 29%. Una passività inspiegabile con la qualità della rosa. Viene in mente la Roma di Mourinho che non scappava e ripartiva, poi De Rossi le ha insegnato a giocare e ad attaccare, sfruttando la qualità in casa. Il sospetto forte è che potrebbe accadere anche a questa Juve".