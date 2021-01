Gazzetta critica la Juve: "Centrocampo lento e senza idee come con Sarri"

Come con Sarri, uno dei principali limiti della Juve di Pirlo è il centrocampo. Focus odierno su La Gazzetta dello Sport in vista del Napoli: "Rabiot, Bentancur e Ramsey contro l’Inter non hanno fatto nulla per far cambiare idea ai critici. Lenti, senza idee con la palla, in ritardo senza, con Ramsey in grande difficoltà nella fase difensiva da centrocampista di sinistra, posizione in cui oggettivamente fatica. I problemi della Juve sono di squadra, non di singoli, ma il centrocampo è condannato da numeri fin troppo evidenti. Arthur, Bentancur, Rabiot e Ramsey in stagione sono fermi a 2 gol complessivi in 77 partite".