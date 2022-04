Gazzetta - Crollo al Maradona: secondo risultato peggiore degli ultimi 10 anni

Con Rino Gattuso nel campionato scorso la risalita a 2.1 come media. E il primato di gol segnati in casa per gli azzurri negli ultimi 10 anni: ben 50.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Una media punti di 1,76 nelle gare al Maradona: il secondo risultato peggiore degli ultimi 10 anni dopo l'1.74 di due anni fa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il rendimento del Napoli tra le mura amica nelle ultime dieci stagioni: "Nel campionato 2012-13 il Napoli nell’ultima stagione con Walter Mazzarri (secondo posto) in panchina ha avuto una media punti in casa di 2,42. Poi il biennio di Rafa Benitez alla guida degli azzurri: nell’ordine terzo e quinto posto finali, con medie punti rispettivamente di 2,26 e di 2. Dal 2015, le tre stagioni con Maurizio Sarri: prima un secondo posto, poi il terzo e un altro secondo posto. Il primo anno il top con una media di 2,68 punti nel proprio stadio. Con il Comandante, sempre in quel campionato, il miglior score difensivo: nel 2015-16 appena 12 gol presi in casa (15 il parziale attuale).E in quel campionato furono ben 16 i successi interni (un solo k.o.). Poi, le medie di 2,26 e 2,37. Nel 2018-19 con l’arrivo di Carlo Ancelotti il Napoli (secondo posto) ha registrato. una media punti casalinghi di 2,26. Che nel campionato successivo (avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso, settimo posto alla fine) è scesa a 1.74, la più bassa nei 10 anni (6 k.o.). Con Rino Gattuso nel campionato scorso la risalita a 2.1 come media. E il primato di gol segnati in casa per gli azzurri negli ultimi 10 anni: ben 50.