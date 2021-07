Gazzetta - Demme si opera al ginocchio: invariati i tempi di recupero

Stamattina a Roma nuovo consulto per Diego Demme col professor Mariani a Villa Stuart. Si parla del centrocampista sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, col quotidiano che scrive di una possibile operazione per rinforzare il ginocchio del mediano infortunatosi contro la Pro Vercelli.

"Con ogni probabilità ci sarà subito l’intervento al ginocchio destro. Che non allungherà i tempi di recupero del mediano tedesco (recupero in ottobre), ma servirà per rafforzare il legamento collaterale mediale, un po’ sfilacciato" scrive la rosea.