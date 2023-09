Gazzetta - Difesa ballerina: se continua così ADL deve pensare a un nuovo Kim a gennaio

Anche contro lo Sporting Braga il Napoli ha palesato una difesa ballerina, com'era accaduto contro il Genoa e contro la Lazio

Anche contro lo Sporting Braga il Napoli ha palesato una difesa ballerina, com'era accaduto contro il Genoa e contro la Lazio. Il problema è l'assenza di Kim? Sì, per La Gazzetta dello Sport, secondo cui se le cose andranno avanti così Aurelio De Laurentiis dovrà pensare a un nuovo Kim perché, come per il Milan, dietro si sta peggio che davanti.