Gazzetta - Dopo la sosta due 1-0 da fermo: che difficoltà a costruire e far gol!

Altro giro, altro 1-0 per il Napoli. Che basta, sì, per consolidare il primato. Ma i miglioramenti, specie in fase offensiva, ancora non si vedono e dovranno esserci. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Dopo la sosta la capolista ha vinto due volte per 1-0 segnando da palla inattiva (rigore in Toscana, su azione d’angolo ieri) e soprattutto dimostrando una certa difficoltà a concretizzare e costruire occasioni pulite.

Spingi di qua e prova di là, alla fine il Lecce ha ceduto ma è servito il quindicesimo corner per sbloccare la partita che ha ribadito la scarsa condizione di Lukaku e la necessità di tempo per far crescere le riserve schierate per causa di forza maggiore (Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka) o per scelta (Ngonge e Neres in modo che Politano e Kvaratskhelia potessero rifiatare)".