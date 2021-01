Gazzetta e l'unico neo di Cagliari: "Galeotti i vizietti di sufficienza in difesa"

Galeotti i vizietti di sufficienza in difesa. La Gazzetta dello Sport in edicola si sofferma anche su qualche eccesso di sicurezza della retroguardia azzurra durante il match col Cagliari, che poteva costare caro alla squadra di Gattuso.

"Se vogliamo, il neo di giornata, perché già nel primo round il Cagliari ha avuto l’unica chance per un passaggio di Manolas su cui si è avventato Simeone. Il Napoli, anche se pressato dietro, non butta mai via il pallone. Un pregio, ma devi essere sempre super concentrato" scrive la rosea..