Gazzetta e la bufera su ADL: "In casa Napoli c'era un caso Covid che il club non ha voluto svelare"

Prima di Aurelio De Laurentiis, c'era un caso di Covid19 che il Napoli ha ritenuto di non dover diffondere pubblicamente. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla positività del patron del Napoli e sulle successive polemiche nate per il comportamento di De Laurentiis.

"Nei giorni del ritiro di Castel di Sangro, il presidente è stata a stretto contatto con un suo collaboratore, risultato poi positivo al test per il Covid-19.Tuttavia la società non ha ritenuto di dover diffondere la notizia. Il dirigente, al momento, è in isolamento, ma non c’è certezza che il contagio del presidente sia legato a lui: anche a Capri, infatti, ci sono stati diversi casi di Covid" scrive la rosea.