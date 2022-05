Gazzetta e la provocazione di ADL: "Il motivo che ha spinto Spalletti a vivere in albergo"

Luciano Spalletti ha deciso di vivere lì anche per la comodità di essere vicino al centro città ma in una zona tranquilla e non eccessivamente trafficata.

Il presidente ha stuzzicato Spalletti con la frase: "Deve avere Partenope in testa e nell’anima", generando diversi commenti sulla questione. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: L'hotel Britannique, ristrutturato da poco, si affaccia su Corso Vittorio Emanuele e gode di una vista stupenda. Difficile non innamorarsi di Napoli da quella prospettiva e non lasciarsi di conseguenza incantare dalla sirena Partenope.

Spalletti ha deciso di vivere lì anche per la comodità di essere vicino al centro città ma in una zona tranquilla e non eccessivamente trafficata. De Laurentiis sa bene che lo splendido panorama che si gode dall’ultimo piano di quell’albergo può essere di aiuto per stemperare gli animi e quindi magari una chiacchierata chiarificatrice con il suo allenatore, dopo le dichiarazioni rese lunedì, potrebbe andare in scena proprio al Britannique".