Gazzetta e la svolta Osimhen: "Già a quota 7, la scorsa stagione si era fermata a 10"

Victor sta apprendendo in fretta la lezione, smussando in campo certi eccessi nei comportamenti e badando al sodo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone l'accento sulla grande crescita di Osimhen in questa seconda stagione in azzurro: "Del resto è già a quota 7 gol stagionali col Napoli, quando nella scorsa annata era arrivato a 10.

Un anno fa in questi giorni rientrava dall’Africa con la spalla destra lussata e rimaneva quasi tre mesi fuori squadra. Domani invece rientrerà dal suo continente un giocatore col morale a mille, entusiasta e pronto ad allenarsi con i compagni a Castel Volturno per riprendere la corsa scudetto".