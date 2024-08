Gazzetta - E' un Napoli da sogno: Gilmour è la prova che l'azzurro è tornato ambito

Napoli si riscopre meta ambita, desiderata. È uno degli obiettivi dichiarati della nuova era Conte, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al desiderio di far tornare ad essere la maglia azzurra un punto d’arrivo, non un porto di passaggio. E l’acquisto di Billy Gilmour in questo senso porta il Napoli in una nuova dimensione, non soltanto a livello tecnico-tattico:

"Il centrocampista scozzese ha voluto fortemente il trasferimento all’ombra del Vesuvio, lusingato dalla lunga corte estiva del ds Manna e dell’allenatore stesso, ma anche desideroso di poter essere uno dei protagonisti del Rinascimento napoletano. È stata una trattativa complicata, che ha avuto una svolta proprio quando tutto sembrava tramontato. Conte voleva solo lui per completare il reparto. E Aurelio De Laurentiis ha deciso di accontentarlo ancora. Ora sì che è un Napoli che fa sognare. Al fotofinish Adesso Antonio Conte ha un centrocampo di primissimo livello, con quattro titolari per due posti".