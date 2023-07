Gazzetta - Ecco qual è l'obiettivo in Champions: ADL non parla più di finale

Quale sarà l'obiettivo del Napoli nella prossima edizione della Champions League? Non la finale, scrive La Gazzetta dello Sport.

Quale sarà l'obiettivo del Napoli nella prossima edizione della Champions League? Non la finale, scrive La Gazzetta dello Sport, tornando sulle parole di Aurelio De Laurentiis: "Magari non parla più di vincere la Champions - come fece nei giorni dello scudetto, facendosi prendere dall’entusiasmo - ma dopo aver assaporato per la prima volta i quarti del massimo torneo europeo, il Napoli ci ha preso gusto e intende continuare su questa strada".