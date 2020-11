Gazzetta - Elmas e Demme dal primo minuto col Rijeka, ancora Bakayoko a centrocampo

Il Napoli si prepara per la sfida contro il Rijeka, e cosi anche Gattuso studia le misure da adottare contro la squadra croata, anche in vista dell'importante impegno di campionato che vedrà di fronte gli azzurri e la Roma di Fonseca. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte del tecnico di Corigliano, avanzando ipotesi su quelli che potrebbero essere alcuni dei titolari scelti da Gattuso per il match di giovedì sera: "Dovrebbero giocare dal primo minuto Zielinski, Elmas, Petagna, Maksimovic e Demme, mentre ci sarà Bakayoko che non potrà giocare contro la Roma, perché squalificato".