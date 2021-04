Gazzetta elogia Gattuso: "Con le sue alternanze ha creato una rivalità sana"

Il Napoli ha una rosa profonda e, quando è al completo, Rino Gattuso può disporre di diverse frecce al proprio arco, da alternare nel migliore dei modi. E lo fa bene, secondo quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La competitività conta fino a un certo punto. Nel programmare la formazione, Rino Gattuso bada parecchio alla sostanza, nel senso che non trascura mai chi è in forma, a prescindere dall’importanza del nome. È una rivalità sana, in ogni modo, quella che creato l’allenatore con le sue alternanze. C’è voglia di lottare in tutti per raggiungere l’obiettivo Champions".