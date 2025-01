Gazzetta elogia Neres: "Meno egoista di Kvara e più associativo, fa segnare gli altri"

Focus anche sul talento racchiuso in Napoli-Juventus sulla Gazzetta dello Sport, anche se mancheranno i 10 puri: "Quasi un insulto alla memoria della caviglia rotante di Maradona e alle pennellate di Platini. A svolgere le funzioni di 10, con altre caratteristiche, saranno McTominay e Koopmeiners, pendolari tra la mediana e la trequarti, e gli esterni che si accentreranno per imbucare".

Le fasce saranno un fattore, come accaduto a Bergamo con tutti i gol del Napoli nati sulle corsie: "A Bergamo, Neres ha mandato in gol Politano e poi ha innescato il raddoppio di McTominay. Il brasiliano non farà i gol di Kvara, ma è meno egoista e più associativo, fa segnare di più gli altri. I picchi emozionali più alti (rimonte su Inter e Lipsia, vittoria sul Milan), questa Juve li ha toccati grazie ai suoi esterni: Yildiz, Conceiçao, Mbangula".