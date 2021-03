Gazzetta elogia Pioli e Fonseca: "Con serietà in EL che dà 20mln, prima fascia e Supercoppa"

Qualcosa sta cambiando in Europa League, scrive Alessandro Vocalelli in un editoriale per la Gazzetta dello Sport elogiando il cammino di Milan e Roma: "Per anni, per troppi anni, abbiamo assistito a una rincorsa magari affannosa in campionato, con l’obiettivo di entrare nel giro internazionale, per poi snobbare inspiegabilmente la Coppa: seconde linee, squadre svagate, risposte fumose della vigilia, quasi fosse un fastidio piuttosto che un’opportunità.

Milan e Roma, con i risultati e (soprattutto) le prestazioni, hanno invece dimostrato di credere in questa vetrina sempre più luminosa. Perché l’Europa League non è solo un ghiotto risultato sportivo con la possibilità di scolpire il proprio nome nell’albo d’oro. Vincere la Coppa assicura infatti una ventina di milioni di euro - che di questi tempi sono tutt’altro che trascurabili - più la possibilità di entrare in Champions dalla porta principale. Sì, perché chi alza il trofeo può godersi un sorteggio in prima fascia. Senza contare gli ulteriori effetti della partecipazione alla finale di Supercoppa Europea.

L'elogio a Pioli e Fonseca "non solo per i risultati ottenuti, ma per la serietà e il coraggio con cui stanno affrontando questa loro esperienza. Con il Milan ancora in corsa per lo scudetto, qualcun altro avrebbe addirittura invocato un’uscita (diciamo così) strategica. Il Milan, e gli fa onore, è andato invece in casa del Manchester - con tutti i problemi di formazione - a giocarsela alla grande. E la Roma, al confine della zona Champions in campionato, avrebbe potuto magari pensare di mettersi in “risparmio energetico”".