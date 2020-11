Gazzetta - Ennesima rivoluzione col Bologna: Gattuso pensa a 8 cambi di formazione

Ci sarà l'ennesima rivoluzione di formazione domenica col Bologna. Il Napoli di Gattuso potrebbe cambiare otto giocatori rispetto alla formazione scesa in campo contro il Rijeka. Ci sarà Ospina in porta, Hysaj a destra, Manolas in difesa, Fabian e Bakayoko in mediana, Insigne e Lozano in attacco con Mertens e Osimhen. Lo fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.