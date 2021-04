Gazzetta esalta il Napoli: "Gare così fanno bene al calcio, c'è solo un rimpianto"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la sfida del Maradona vinta con un pokerissimo dal Napoli: "Peccato non ci sia il pubblico, perché partite intense come quella della notte del Maradona fanno bene al calcio. Peccato che almeno una di queste squadre - belle non solo in una notte - probabilmente non la vedremo nella prossima Champions, perché esiste il merito sportivo. Quello che volevano abolire i signori del Super flop, per i quali non avremmo comunque potuto vedere né Napoli né Lazio nel massimo torneo europeo".