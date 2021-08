Gazzetta esalta il Napoli: "Parlare di scudetto potrebbe non essere delittuoso"

Competitivo lo è di sicuro questo Napoli, ma resta da capire per quale obiettivo. La Gazzetta dello Sport non ritiene folle ipotizzare un Napoli capace di lottare anche per lo scudetto nella prossima stagione: "Il ritorno in Champions League è quello dichiarato, ma senza cessioni eccellenti e con un paio di rinforzi, si potrebbe pensare ad un progetto diverso, che non si limiti soltanto al ritorno tra le grandi d’Europa.

Parlare di scudetto, insomma, potrebbe non essere delittuoso anche se Spalletti preferirebbe che discorsi del genere si chiudessero prima ancora di aprirli. Ma, pur senza una parte importante della formazione base, il Napoli ha entusiasmato nell’amichevole in Baviera.