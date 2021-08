Gazzetta esalta il Napoli: "Sa emergere dall'imprevisto! Ora la Juventus"

Elogio de La Gazzetta dello Sport all'ottima prestazione del Napoli contro il Genoa: "In un altro momento del campionato, arrivare allo scontro diretto con la Juve con cinque punti di vantaggio significherebbe per il Napoli il completamento delle ambizioni. Adesso, con il torneo troppo giovane per essere scrutato a fondo, il margine è l’ottimistico segnale di una partenza con il pieno, seppur con alcune smagliature mostrate qui, mentre i bianconeri sono persi nelle nebbie dell’incertezza. Tra due settimane allo stadio Maradona si vedrà come reagiranno le due squadre al primo ruvido impatto della stagione, in ogni caso i sei punti spallettiani in due giornate confermano che il suo Napoli fila veloce non solo per la differenza di valori (Genoa e Venezia hanno altre aspettative) ma anche perché sa emergere dall’imprevisto, che sia improvviso o elaborato in una settimana".