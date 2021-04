Gazzetta esalta Insigne: "Il Napoli non ha più paura"

"E il Napoli non ha più paura", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dal 20 gennaio al 13 febbraio Lorenzo Insigne ha attraversato il periodo più nero di questa stagione che per il resto è eccellente e rischia di diventare la sua migliore in assoluto. In quei 24 giorni il capitano del Napoli è passato dalle lacrime per il rigore sbagliato nella Supercoppa contro la Juve (che avrebbe potuto ribaltare l’esito della sfida), alle dure critiche subite perché il Napoli nel frattempo era entrato in un buco nero perdendo a Verona e a Marassi col Genoa, oltre alla semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta. E il suo capitano e primo tifoso soffriva, finché la sera del 13 febbraio ecco il redde rationem ancora contro la Juventus, in campionato. Era dura prendere quel pallone sul dischetto dopo il tocco di mano di Chiellini, ma il capitano partenopeo l'ha preso e piazzato nello stesso angolo dell'errore in Supercoppa. Poi l'esultanza liberatoria e da lì è rinato, con il Napoli che è decollato, arrivato alla sfida di domani alla pari con la Juventus.