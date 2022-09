Gazzetta esalta Kim: "Sembra che giochi nel Napoli da sempre! Così non si rimpiange KK"

Luciano Spalletti ha sempre speso parole al miele per Kalidou Koulibaly e di certo non è stato contento del suo addio

Luciano Spalletti ha sempre speso parole al miele per Kalidou Koulibaly e di certo non è stato contento del suo addio. Ma, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è già chi non lo fa rimpiangere: Kim Min-jae. L'edizione odierna della Rosea esalta il sudcoreano e il grande impatto avuto al Napoli:

"Che Kim Minjae fosse un buon difensore, lo si era capito dagli unanimi pareri degli addetti ai lavori. Però l’inserimento comporta sempre dei tempi tecnici, invece il coreano sembra che giochi da sempre in questa squadra. Finora nessuna sbavatura con Amir Rrahmani, l’altro centrale, da tempo una certezza per Luciano Spalletti".