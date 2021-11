Gazzetta esalta Koulibaly: "Colonna della difesa più forte d'Europa"

Koulibaly è la colonna della difesa più forte d’Europa (quattro gol subiti in campionato, come il Chelsea, che però ha giocato una gara in meno). Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Questione di esperienza, personalità e soprattutto di valori assoluti nell’interpretazione del ruolo di centrale. Domenica, contro il Verona, il 30enne senegalese, all’ottava stagione in azzurro, ha saltato la prima gara in campionato dopo l’espulsione contro la Salernitana.

Per Spalletti il “Comandante” è fondamentale per il suo Napoli. Non ci rinuncerebbe per nessuna ragione. A gennaio dovrà farlo per la Coppa d’Africa" sottolinea la rosea.