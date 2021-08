Gazzetta esalta Lobotka: "Dinamismo ed equilibrio, può diventare un ottimo acquisto!"

Tra le note positive di Bayern Monaco-Napoli c'è anche Stanislav Lobotka, schierato titolare da play a centrocampo e nel quale Luciano Spalletti sembra credere molto. La Gazzetta dello Sport elogia lo slovacco: "Ieri contro il Bayern Monaco ha mostrato le sue capacità di verticalizzazione e anche di uomo di equilibrio in fase di non possesso, unito a un insospettabile dinamismo. Tra ’altro al ritiro di Dimaro, Lobo si è presentato in ottima forma: almeno 5 chili in meno e questo già è stato un segnale chiaro della sua intenzione di voltare pagina. Se non è un sogno di una notte di mezza estate per il Napoli diventerebbe un ottimo acquisto, seppur a scoppio ritardato".