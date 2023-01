Gazzetta esalta Osimhen-Simeone: "Chi ce li ha due centravanti del genere?"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il tandem offensivo del Napoli

Nessuno ha due attaccanti come Osimhen e Simeone . L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il tandem offensivo del Napoli: "Minuto 41 della ripresa: dopo il pareggio della Roma, Spalletti toglie Victor e inserisce Simeone che spedisce una meraviglia all’incrocio. Il Cholito ha trasformato un pareggio in una vittoria, come a Cremona e a San Siro (Milan).

Chi ce li ha due centravanti del genere? Il Milan si trascina con Giroud, l’Inter non ha mai avuto Lukaku, la Lazio ha solo Immobile, la Juve ha perso Vlahovic. E poi notate: Simeone è entrato in campo per festeggiare Osimhen che poi è entrato in campo per festeggiare il Cholito. L’armonia fa punti, nel campionato di Zaniolo e Skriniar".