Gazzetta esalta Spalletti: "Senza crolli o autolesionismi, quest'anno sarà scudetto!"

Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport elogia Luciano Spalletti per la cavalcata del suo Napoli in campionato: "Cinquanta punti oggi, 39 un anno fa alla stessa altezza di campionato, le 19 giornate dell’andata. Il Napoli campione d’inverno è cresciuto di 11 punti. Un salto in avanti che varrà lo scudetto, salvo crolli o autolesionismi vari. Stesso allenatore, Luciano Spalletti, e impressionante miglioramento. Spalletti raccoglie oggi quel che aveva seminato ieri. In estate le partenze di Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens sembravano preludere a un ridimensionamento. Gli arrivi di Kim, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone hanno smentito i pessimisti".