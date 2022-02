Gazzetta - Fabian, giovedì gara speciale: col Napoli l'unico risultato positivo col Barcellona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista della gara di giovedì ricorda che affrontare il Barcellona avrà sapore speciale per un azzurro: "Fabian era in campo nel febbraio 2020 col Napoli di Rino Gattuso quando gli azzurri sognarono in Champions per una bella fetta di partita, mettendo sotto i blaugrana e passando in vantaggio con un gran gol di Dries Mertens. Ma un colpo di testa di Griezmann pareggiò il conto smorzando gli entusiasmi di Fuorigrotta. Comunque quella è rimasta per Fabian l’unica volta in cui non ha perso con i catalani, perché dal ritorno di quell’ottavo ad altre tre volte in Liga con la maglia del Betis, l’andaluso ha sempre perso contro Messi e compagni".