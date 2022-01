Gazzetta - Fabiàn, scadenza 2023 e nessuna voglia di rinnovare con il Napoli

Fabiàn ed un contratto in scadenza nel giugno 2023 che difficilmente verrà rinnovato. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Spalletti ha spiegato a chiare lettere che per puntare a obiettivi importanti servono giocatori di qualità. Lo ha ridetto proprio lunedì parlando di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e nessuna voglia di rinnovare il contratto col Napoli.

Certo, nessuno è insostituibile, ma se partisse l’andaluso servirà un centrocampista importante, non solo un prospetto. Sarà capace il Napoli di ricostruire a Spalletti il giocattolo che così bene sta assemblando?".