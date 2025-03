Gazzetta - Fiorentina in confusione e senza identità: Palladino si affida all'unica luce

Nel buio di Atene, contro il Panathinaikos, la Fiorentina ha trovato qualche bagliore solo nella seconda metà del primo tempo. Quella luce fioca l’ha accesa Nicolò Fagioli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che non sono rimaste molte cose positive dalla trasferta greca se non quella la capacità di reazione alla doppia botta iniziale e, appunto, la consapevolezza che l’ex juventino che potrà essere prezioso in questo finale.

Nelle difficoltà generali "Fagioli ha segnato, ha creato un’altra occasione, ha voluto la palla, ha cercato di prendersi finalmente la squadra. Dopo la lunga inattività della scorsa stagione e l’utilizzo a singhiozzo con la Juve nella prima parte di questa, Nicolò ha bisogno di giocare con continuità. Ma in quale ruolo? E in quale sistema?". Si chiede il quotidiano che sottolinea che la "Fiorentina vive un momento di grande confusione, ha smarrito la sua identità, fatica a organizzare una partita difensiva e anche a costruirne una offensiva. Nelle ultime due gare, anche a causa di alcune indisponibilità, Palladino è tornato al 3-5-2. Resta in piedi, ovviamente, la possibilità di schierare il 4-2-3-1 e volendo anche il 4-3-3".