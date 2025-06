La Figc licenzia Spalletti? La Stampa in prima pagina: "Idea Ranieri"

vedi letture

Non è stata per nulla assorbita la disfatta a Oslo contro la Norvegia per 3-0 dal Paese, dai tifosi azzurri e dall'ambiente attorno alla Nazionale e alla Federazione di calcio italiana. Per questo l'Italia potrebbe vedere presto in panchina un nuovo commissario tecnico, con l'attuale mister Luciano Spalletti finito sulla graticola. "Idea Ranieri", titola in taglio alto in prima pagina stamane La Stampa. Tutto verrà deciso dopo lo scontro con la Moldova, a seguito del meeting con Gabriele Gravina.

Tema di assoluta priorità e su scala nazionale appunto il futuro della Nazionale, ma la FIGC avrebbe pensato di mettere a capo proprio Claudio Ranieri. Lasciata la guida della Roma ed entrato a far parte del direttivo della dirigenza giallorossa, il tecnico di Testaccio non ha mai negato il fascino che suscita l'Italia, nonostante non abbia mai perso occasione per ribadire la sua volontà di smettere di allenare.