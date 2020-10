Gazzetta: "Forse Osimhen sarà come Cavani o Higuain, intanto il Napoli si è organizzato..."

Interessante focus tattico de La Gazzetta dello Sport sulla fertiità offensiva del Napoli. Si parte da una considerazione: "Magari fra qualche tempo Victor Osimhen diventerà quello che sono stati per il Napoli Cavani o Higuain. Centravanti terminali da 20 e passa gol a stagione, al di là dei sentimenti opposti nutriti dai tifosi azzurri su questi campioni. Ma la squadra nel frattempo si è organizzata per trovare altre soluzioni e dunque essere più imprevedibile in avanti. Sono bastate quattro partite, tante ne ha potuto giocare il Napoli, per rendersi conto cosa può produrre la squadra di Gattuso".