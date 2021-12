Gazzetta - Freddo tra Mertens e Spalletti: presto il chiarimento sul cambio con lo Spezia

Tra Dries Mertens e Luciano Spalletti c'è stata una piccola discussione dopo il cambio contro lo Spezia. Ma nulla di irrisolvibile, scrive La Gazzetta dello Sport: "Mertens non è mai stato uno spacca-spogliatoio, anzi come ben sa Spalletti è uno di quei senatori molto ascoltato dal gruppo e leader per personalità e capacità di essere sempre positivo anche nelle avversità. Quella sostituzione a fine tempo, e non è la prima, ha creato un po’ di freddo fra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile e presto ci sarà anche l’auspicabile chiarimento.