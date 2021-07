Gazzetta - Fuga in avanti di ADL in Lega: vuole rinviare inizio campionato

In Lega si discute di green pass e apertura stadi fino al 75% e ogni presidente ha la propria idea. Nell’Assemblea di lunedì, ad esempio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è registrata la fuga in avanti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ma la sua idea di una serrata che avrebbe ritardato l’inizio della A non ha finora trovato consensi. Certo, se in tempi brevi non arrivasse la svolta, i club potrebbe pure alzare il livello dello scontro.