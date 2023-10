Gazzetta - Garcia si è messo le critiche alle spalle e il Napoli inizia a far paura

"Il Napoli inizia a fare paura". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicato alla formazione di Rudi Garcia

"Il Napoli inizia a fare paura". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicato alla formazione di Rudi Garcia. I partenopei hanno trovato il secondo successo consecutivo dopo quello casalingo contro l'Udinese. Come contro i friulani, gli azzurri hanno trovato con facilità la via del gol realizzando anche al Via del Mare quattro reti. Il tecnico francese si mette alle spalle le critiche e per il momento si piazza al terzo posto in classifica alle spalle delle milanesi capoliste.