Gazzetta - Gattuso, passata l'ira funesta: ora è lui a tendere la mano ad ADL

"A noi serve tutto, alla squadra fa bene che ci siano persone vicine alla squadra. Il presidente è il presidente, è quello che mette i soldi e fa funzionare la struttura. E anche se ci sono delle discussioni bisogna avere sempre rispetto, poi nelle grandi famiglie possono esserci malumori. E' il nostro presidente e quando si sente di venire a me fa piacere. In questo momento di difficoltà è giusto essere tutti uniti e far sentire il calore a chi ci circonda". Così ieri Rino Gattuso si è espresso - ancora una volta - sul rapporto con Aurelio De Laurentiis. Una parte della conferenza stampa evidenziata e commentata anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Stavolta è Gattuso a tendere la mano nei confronti del presidente, dopo che quest’ultimo ha cercato di riavvicinarsi alla squadra e soprattutto all’allenatore, passata l’ira funesta".