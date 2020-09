Gazzetta - Gattuso pensa anche a Petagna titolare per il match col Parma

Rino Gattuso continua a studiare l'ipotetica formazione anti-Parma, con l'attacco che resta il punto cruciale sul quale porre l'attenzione. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport non esclude anche l'utilizzo di Andrea Petagna dal primo minuto per l'esordio in campionato contro i ducali: "Non va escluso. E’ un’idea anche questa, sulla quale Gattuso potrebbe convergere. Si tratta di Andrea Petagna, che l’ha entusiasmato molto nell’amichevole disputata contro il Pescara, a differenza di Osimhen, poco reattivo e molto impreciso".