Gazzetta - Gattuso sta catechizzando Bakayoko: è l'uomo che può spostare gli equilibri

"Tiemoue Bakayoko può diventare domenica prossima l’uomo che cambia gli equilibri della sfida al vertice del San Paolo, fra azzurri e rossoneri". Scrive così La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, sottolineando l'importanza del centrocampista francese per il gioco di Rino Gattuso: "È lui l’uomo in più che può far pendere la bilancia sul piatto napoletano. [...] E così Gattuso con il suo staff lo stanno catechizzando per consentirgli di affrontare il Milan con tutte le informazioni possibili per fermare il gioco rossonero e far ripartire velocemente quello degli azzurri".