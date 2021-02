Gazzetta - Giusto festeggiare i tre punti con la Juve, la prestazione aveva scarsa rilevanza

La svolta ci può stare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momemto di casa azzurra, sottolineando i piccoli segnali di ripresa mostrati dalla squadra nella vittoria di sabato contro la Juventus: "E’ importante, però, che il tutto avvenga con equilibrio, senza eccessi, in un modo o nell’altro.

E’ stato giusto festeggiare dopo aver battuto la Juventus, perché quello che serviva, in fondo, erano soltanto i tre punti, la prestazione sarebbe stata un problema di scarsa rilevanza. Il Napoli ha evidenziato segnali di ripresa pur non avendo impressionato per la qualità del gioco espresso".