Gazzetta - "Gol col braccio, 2-0 di Politano sarebbe da annullare"

Rete da annullare secondo la Gazzetta dello Sport quella realizzata da Matteo Politano per il 2-0 durante Napoli-Benevento. Così scrive la rosea in merito all'azione del raddoppio azzurro: "Il Benevento non graffia (solo un tiro di Depaoli impegna Meret) e così il Napoli non si disunisce e nella ripresa costruisce il raddoppio (annullato giustamente a fine primo tempo, ma il tiro di Zielinski è di alta qualità) con un Lorenzo Insigne più efficace, dopo l’ingresso del fratello Roberto come avversario.

Il capitano prima sfiora il gol dalla sua mattonella col tiro a giro, poi confeziona il cross-assist sul quale in qualche modo Politano spinge il pallone dentro. Sfiorando con un braccio, e dunque sarebbe da annullare il 2-0".