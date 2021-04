Gazzetta - ADL gradisce il sacrificio di Mertens in favore di Osimhen

Il vero sacrificio di Gattuso è la rinuncia a Dries Mertens, al quale non avrebbe mai rinunciato, spinto in panchina dalle esigenze tattiche. Si parla del dualismo in attacco tra il belga e Osimhen sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La profondità che garantisce Osimhen alla fase offensiva è unica. D’altra parte, per averlo, Aurelio De Laurentiis ha investito una settantina di milioni di euro e sta gradendo la scelta dell’allenatore che, in questo modo, sta garantendo visibilità anche alla spesa sostenuta" scrive la rosea.