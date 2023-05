Gazzetta - Il 2-2 sta quasi stretto al Bologna

Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla sfida del Dall'Ara tra padroni di casa e Napoli.

"Il Bologna resta agganciato al Napoli e all’Europa, ma adesso si fa dura". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla sfida del Dall'Ara tra padroni di casa e Napoli.

"I sogni sembravano finiti all’alba del secondo tempo: Osimhen aveva stangato per la seconda volta Skorupski e tutta la difesa. Ma a quel punto il Napoli s’è rilassato, Thiago Motta ha azzeccato i cinque cambi, in particolare Sansone e De Silvestri, e il 2-2 alla fine sta quasi stretto al Bologna, che però si ritrova ora a due punti da Torino e Fiorentina (53) e a uno dal Monza (52). L’obiettivo è l’ottavo posto che di solito non regala niente, ma oggi potrebbe diventare un lasciapassare per la Conference se la strada della Juve fosse, in qualche modo, sbarrata.