Gazzetta - Il centravanti di scorta può arrivare dalla Salernitana

© foto di TuttoSalernitana.com

"Ed ecco che il centravanti “di scorta” potrebbe essere il bosniaco, naturalizzato italiano, Milan Djuric, classe 1990, che bene ha fatto alla Salernitana e ancora non ha firmato il rinnovo". Questa la notizia pubblicata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla di una possibile rivoluzione in attacco.

"Poi magari non andranno via tutti, ma c’è il rischio che quasi tutti i 7 attaccanti dell’ultima stagione cambino squadra. Due l’hanno già fatto, quattro sono in ballo. Al momento l’unico che non ha avuto offerte è il messicano Lozano".