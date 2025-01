Gazzetta - Il Napoli non festeggia, ma a Daniele la partita di Firenze sarebbe piaciuta

Il Napoli vince nettamente in casa della Fiorentina, rifilandole tre gol e staccandosi in vetta alla classifica. Nel post-partita, poi, gli azzurri non festeggiano e Antonio Conte non se la sente di presentarsi davanti alle telecamere a causa della scomparsa di Daniele, il piccolo tifoso a cui erano stati dedicati - tra le altre cose - tutti gli ultimi gol. Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli vince a Firenze, ma non festeggia perché Daniele, tifoso adottato dalla squadra, si è dovuto arrendere a una tremenda malattia. Conte non ha parlato, Spinazzola lo ha ricordato in sala stampa, i giocatori gli hanno dedicato un pensiero. Siamo fortunati a occuparci di sport e a quello torniamo per raccontare una sfida che a Daniele sarebbe piaciuta"