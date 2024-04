Gazzetta - Il Napoli non si qualificherebbe in Europa neanche con 10 posti buoni

Il Napoli visto ieri a Empoli, nella sua versione peggiore, non si qualificherebbe in Europa neanche se l'Italia avesse 10 posti utili

Il Napoli visto ieri a Empoli, nella sua versione peggiore, non si qualificherebbe in Europa neanche se l'Italia avesse 10 posti utili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Continauando così il Napoli non si qualificherebbe per le Coppe europee neanche se le italiane fossero dieci.

Il Napoli sta affondando essendo la copia pallida e sualcita del capolavoro della passata stagione dove il vero top player era Spalletti. Garcia, Mazzarri e Calzona non sono mai riusciti a recuperare manovra e psicologia. La società ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare".