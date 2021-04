Gazzetta - Il silenzio stampa sta impedendo a Gattuso di rispondere a chi poteva destabilizzarlo

Il Napoli è in silenzio stampa quasi da due mesi ormai. Rino Gattuso, dunque, non può analizzare in tv o in conferenza stampa quanto avviene in campo e, sopratutto, non può prendersi le rivincite che forse meriterebbe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Il silenzio stampa sta impedendo a Gattuso di difendere le proprie ragioni, di rispondere a distanza di un mese alle tante critiche che l’avrebbero potuto destabilizzare. La migliore risposta, probabilmente, la sta dando coi risultati. Il suo Napoli ha ripreso a giocare, magari non avrà incantato contro il Crotone per i soliti errori individuali. Ma ha saputo essere essenziale".