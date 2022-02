Gazzetta - Il Venezia ha tenuto a bada il Napoli per oltre 50 minuti

Troppa differenza di qualità con il Napoli, eppure il Venezia, basso nell’atteggiamento e in costruzione, ha tenuto a bada il Napoli per oltre 50 minuti. Così analizza il match del Penzo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La truppa di Spalletti ha cominciato bene, ha operato il solito poderoso possesso palla (vicino al 73% nei 45’ iniziali) ma giocava troppo sotto ritmo per diventare davvero pericoloso. il pressing del Venezia, con Crnigoj sul pulitore di gioco Lobotka e Ampadu su uno Zielinski in tono minore, funzionava perlomeno nel non concedere spazi e occasioni. Per dire, il primo tiro in porta del Napoli, facile, è arrivato al minuto 20, a opera di Insigne.

E c’è stata un’unica bella azione da segnalare, quando sul cross di Lobotka, Di Lorenzo ha fatto da torre per il tiro al volo di Politano, alto. Allora ci ha provato da solo Osimhen, ben marcato da Caldara e Ceccaroni, con un tiro finito sul palo esterno. Il paradosso è che la chance più ghiotta del primo round l’ha avuta il Venezia nell’unica ripartenza riuscita con Okereke che si è liberato di Juan Jesus (forse con un fallo) e ha scaldato Ospina".