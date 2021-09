Gazzetta - Immobile in bilico: se deluderà ancora, pronto anche Insigne falso nove

Il “nodo” centravanti non è una novità per l'Italia, scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea che sarebbe anomalo se il c.t. dovesse tagliare subito Immobile. Ma se il laziale non dovesse convincere fino in fondo neanche domani, Mancini potrebbe decifrare l’esigenza di un centravanti di manovra (Raspadori), uno più potente (Kean), oppure una divagazione tattica già sperimentata, il falso nove (Insigne o Bernardeschi).