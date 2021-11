Gazzetta: "Ingeneroso dimenticare la semina fatta da Gattuso"

Da quando c’è Luciano Spalletti in panchina, il Napoli vince praticamente sempre: 10 successi e un pareggio, da quando c’è Igor Tudor in panchina, il Verona segna come fosse un top team europeo. Si parla della sfida in panchina sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che si proietta a Napoli-Hellas.

"L’allenatore conta, certo. Ma conta anche la mentalità che nel caso delle due squadre era positiva e offensiva già nella scorsa stagione. Sarebbe ingeneroso dimenticare la semina fatta da Gattuso e Juric, senza la quale non si potrebbero cogliere adesso gli ottimi frutti. Naturalmente, però, Spalletti e Tudor hanno portato le loro idee e in particolare i concetti di occupazione degli spazi, pressione e verticalità. Temi importanti in vista della sfida di domenica tra le loro squadre".