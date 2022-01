Gazzetta - Insigne diventerà il più ricco della Mls: da capire come verrà ripartito l'ingaggio

Quindici milioni di euro con bonus. Questa la cifra che Lorenzo Insigne andrà a percepire al Toronto. Nessuno guadagna così tanto in Canada. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Si parla di oltre 11 milioni netti di euro a stagione più circa 4 di bonus, con uno stipendio annuo che potrebbe toccare i 15 milioni di euro. Il triplo di quanto attualmente l’attaccante di Frattamaggiore percepisce al Napoli. Al momento di stilare i contratti - visto che nella Mls esiste il tetto al monte stipendi dei club - si capirà come sarà ripartito l’ingaggio e se entreranno nel sostegno sponsor e altri fattori. Già perché nel ricco mondo del soccer cifre del genere non sono mai state pagate.

Gli altri big Attualmente il più ricco in Mls è il messicano Carlos Vela che ai Los Angeles FC percepisce uno stipendio di poco superiore ai 5 milioni di euro".