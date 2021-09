Gazzetta - Insigne parla da capitano, Spalletti condivide totalmente le parole di Lorenzo

Loro due, vicini, seduti allo stesso tavolo, per spiegare le intenzioni del Napoli per l’impegno extra in Europa League. Si parla del grande feeling tra Insigne e Spalletti sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Lorenzo Insigne parla da capitano vero qual è, evidenziando uno stato di benessere. Esteriore, certo, ma c’è da supporre che ne giovi anche a livello mentale.

Luciano Spalletti ne ascolta le parole, condividendole del tutto, comprese probabilmente quelle sul rinnovo del contratto, che sta segnando il presente dell’attaccante" scrive la rosea.